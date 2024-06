Ciclista morre atropelado por moto em rodovia da Região Metropolitana de Londrina

Um ciclista de 48 anos morreu ao ser atingido por uma motocicleta no km 125 da BR 369, na noite deste sábado (15), próximo à praça de pedágio de Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um motociclista de 23 anos transitava pela rodovia, de Assaí para Jataizinho, quando colidou de frente com a bicicleta, que vinha na direção contrária.





O ciclista morreu na hora e seu corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. O motociclista sofreu lesões leves e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool. Após o atendimento inicial, foi levado pelos bombeiros par ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).

Devido ao acidente, o trânsito na alça que liga Assaí a Jataizinho ficou interrompido para a realização de socorro médico e perícias, embora não tenha havido prejuízo ao fluxo de veículos na BR 369.