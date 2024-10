PM vai fazer treinamento contra crimes violentos durante a madrugada em São José dos Pìnhais

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) fará na madrugada de terça-feira (22) para quarta-feira (23) um treinamento de combate a crimes violentos em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Toda a ação será coordenada pelo CME (Comando de Missões Especiais). Entre as principais modalidades deste tipo de crime está o chamado "novo cangaço", que tem como características principais o uso de violência e estratégias para ataques à instituições financeiras, como bancos e carros-fortes.





"Esses policiais militares que estão no comando das unidades do 6º CRPM e sessões de planejamento e de inteligência receberam o curso de uma semana para que eles aprendessem a montar o plano de defesa, que é uma tática de reação que a Polícia Militar desenvolveu aqui no Paraná, assim como outras polícias militares do Brasil, para combater essas quadrilhas”, afirma o comandante de Missões Especiais da PMPR, coronel Anderson Puglia





“O Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Paraná vem desenvolvendo cursos de combate a crimes violentos contra o patrimônio em todos os comandos regionais de Polícia Militar. Já abrangemos quase todas as regiões militares do Estado e, por último, chegando ao final do ano, nós estamos agora executando no 6º Comando Regional, que abrange a Região Metropolitana de Curitiba e Litoral”, explicou o coronel.





O simulado, que não gera riscos à população, é mais um dos diversos exercícios que são realizados pela PMPR em todo o Estado. Novas ações ainda vão acontecer ao longo do ano, colocando em prática outros planos de defesa. O último treinamento realizado pela corporação foi no fim de agosto, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A simulação envolveu um suposto ataque ao batalhão, com vias bloqueadas por pneus queimados, e a área de uma transportadora.