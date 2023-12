Colisão entre carro e ônibus causa morte na região de Apucarana nesta sexta

Uma colisão entre um veículo do modelo gol e um ônibus deixou uma pessoa morta e outra ferida, por volta das 3h50 da manhã desta sexta-feira (22), na PR-082, em Jardim Alegre (Região Metropolitana de Apucarana). As placas dos veículos constavam como de Lunardelli e Campo Mourão.



De acordo com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o carro trafegava em direção a Lunardelli quando colidiu transversalmente com o ônibus, que viajava em sentido contrário na pista dupla.





O condutor do gol, de 34 anos, foi socorrido, mas morreu no local, sendo encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Ivaiporã. O passageiro, de 26 anos, teve ferimentos leves e foi levado ao Hospital Municipal de Lunardelli.



O motorista do ônibus, de 41 anos, não sofreu ferimentos. Os policiais fizeram o teste do bafômetro, mas a embriaguez não foi registrada.