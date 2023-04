Com entrega prevista para dez meses, começa a construção da Delegacia Cidadã de Londrina

O Governo do Paraná iniciou a construção de uma nova Delegacia Cidadã, em Londrina, nesta segunda-feira (10). O investimento é de R$ 9.871.156, 83 e o prazo para a conclusão é de 10 meses. Os recursos são da Sesp (Secretaria de Estado de Segurança Pública) com fiscalização e acompanhamento da Diretoria de Edificações da Secid (Secretaria de Estado das Cidades).





Nesta primeira fase estão sendo feitas a limpeza do terreno e a implantação do aterro, em que serão utilizados 4 mil metros cúbicos de terra. A delegacia será instalada em um terreno cedido pela prefeitura na Avenida Luigi Amorese, no bairro Jardim do Sol, e vai contar com uma área construída de 1.791,23 metros quadrados.

Publicidade

Publicidade





Neste modelo, a Delegacia Cidadã III, ficam reunidos na mesma estrutura, e de forma mais humanizada, os serviços de atendimento para as vítimas de crimes e o público em geral. “É um conceito novo de serviço prestado pela Polícia Civil à comunidade, com todos os cuidados para atender as pessoas da melhor forma, aproximar o Estado e a Polícia da sociedade. Já temos outras unidades implantadas e tenho a certeza de que Londrina e região irão ganhar muito”, disse o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.







Uma Delegacia Cidadã possui salas para receber, separadamente, vítimas, agressores ou suspeitos, além de ambientes isolados para adolescentes, mulheres e idosos. A estrutura de acesso conta com piso tátil alerta e dimensional para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. As calçadas no entorno do prédio possuem guias rebaixadas. Internamente, o espaço tem elevadores e sanitários adaptados para pessoas com deficiência.

Publicidade





A Delegacia Cidadã não tem carceragens, apenas uma cela pequena para custódia provisória de presos, enquanto for necessário colher os depoimentos para o inquérito policial. O projeto é, ainda, concebido de forma a centralizar serviços para a população e reduzir custos operacionais da Polícia Civil.