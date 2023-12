Denarc faz operação para desbaratar quadrilha de drogas em Londrina e Ibiporã

Uma investigação da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) desarticulou um grupo criminoso que atuava com o tráfico de drogas no jardim do Éden, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina). Uma operação foi realizada nesta terça-feira (5), com o apoio da PM (Polícia Militar), contra os traficantes. Foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão – um em Londrina e 12 em Ibiporã – e quatro de prisão.



Três dos quatros alvos dos mandados de prisão já estavam detidos, sendo que dois seriam as lideranças da organização, comandando o tráfico de dentro da cadeia. “Um homem não foi localizado, mas um outro foragido foi encontrado numa região de chácaras onde suspeitávamos que eles estavam escondendo droga. Encontramos lá cocaína e crack, razão pela qual foi preso em flagrante pela prática do tráfico e tinha um mandado em aberto contra ele”, destacou o titular da delegacia, Adilson José da Silva.





