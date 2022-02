Dois homens são presos com motos irregulares durante blitz da PM em Londrina

Dois homens foram presos durante operações de blitz da PM (Polícia Militar), em Londrina, nesta quinta-feira (24). Ambos conduziam motocicletas irregulares, que foram interceptadas pelos policiais. Uma delas havia sido roubada e a outra tinha os números de chassi e motor adulterados.





A primeira situação aconteceu na parte da manhã, em bloqueio na Avenida Dez de Dezembro. Os agentes identificaram um motociclista com atitude suspeita e o abordaram. Em consulta ao sistema, constataram que a moto havia sido roubada. O homem de 27 anos foi preso e o veículo foi recuperado.

Já no final da tarde, em blitz organizada na rua Pedra Verde, zona leste da cidade, a PM abordou uma motocicleta modelo CG 125 Fan com os números de chassi e motor adulterados. Segundo o relatório da polícia, o proprietário, um homem de 32 anos, disse que não suprimiu os dados, pois havia comprado o veículo daquela maneira. O homem foi preso e a motocicleta foi apreendida.

Ao todo, a PM organizou blitz em três pontos do trânsito londrinense, entre 7h e 19h desta quinta-feira. No total, 117 pessoas foram abordadas, em 21 carros e 87 motos. Além dos dois veículos receptados, outras 15 motocicletas e dois carros foram apreendidos por apresentaram irregularidades. Um CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) e duas CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação) foram recolhidos, e a polícia ainda emitiu 25 notificações e uma regularizadora - documento que autoriza a circulação de um veículo irregular até que ele regularize sua situação junto aos órgãos competentes.