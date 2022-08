Dono de pizzaria reage a assalto e mata dois ladrões em Londrina

Dois homens morreram e um terceiro fugiu em uma tentativa frustrada de assalto a uma pizzaria localizada na Avenida Dez de Dezembro, no bairro Igapó´, no início da noite deste domingo (31), na zona sul de Londrina.

Segundo informações da Polícia Militar, três homens chegaram ao estabelecimento por volta das 18h se passando por clientes, quando um deles deu a volta por trás do balcão empunhando uma arma de fogo e anunciou o assalto. Neste momento, um dos funcionários conseguiu fugir e acionou a Polícia Militar.





Os assaltantes renderam os outros trabalhadores e levaram para a casa do proprietário, atrás do estabelecimento, e o ameaçavam perguntando onde estava o funcionário que havia fugido e onde estaria o cofre. O dono da pizzaria ainda sofreu ferimentos desferidos pelo assaltante com a coronha da arma na cabeça da vítima.







Enquanto os outros funcionários e a mulher do proprietário ficaram rendidos por um dos assaltantes na sala da casa, outro vasculhava a casa em busca do cofre. Em determinado momento, o proprietário conseguiu fugir e se trancar em um quarto, no qual mantinha uma pistola, devidamente registrada em seu nome.







O assaltante que também estava armado arrombou a porta do cômodo e acabou alvejado pelo comerciante. Mesmo baleado, o suspeito conseguiu pular a janela do quarto e caiu no quintal da casa com a arma ao lado do corpo.



Neste momento, um segundo assaltante entrou no quarto e também foi alvejado, caindo no corredor. O terceiro suspeito, então, tentou fugir pela entrada da pizzaria, mas notou que a Polícia Militar já havia chegado ao local do assalto. Ele, então, pulou o muro dos fundos e não foi localizado.







Após o ocorrido, foi constatado que a arma utilizada pelos assaltantes era falsa. Entretanto, a Polícia Militar orienta que, em casos semelhantes, é mais seguro não reagir.