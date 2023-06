Duas pessoas ficam feridas em acidente na PR-445 em Londrina; motorista estava alcoolizado

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um caminhão com carga e um carro no Km 66 da PR-445, nesta segunda-feira (5), em Londrina. O motorista do caminhão estava alcoolizado, de acordo com o exame etilométrico.





Segundo as informações da Polícia Rodoviária, o caminhão Scania trafegava pelo local com a carga acoplada na traseira, por volta das 10h, quando tombou na pista de rolamento, derramando todo o farelo de soja que carregava sobre a via. No mesmo instante, um veículo Classic que passava pela rodovia também foi atingido.





A Polícia Rodoviária ainda relatou que dois passageiros - de 50 e 62 anos - do Classic tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital. Os demais não ficaram feridos. Os veículos tiveram que ser retirados do local com o apoio de um guincho.