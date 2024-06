Em Londrina, casal que usava indevidamente cartão de veterinária é preso

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (5), em Londrina, um casal suspeito de usar cartões de crédito furtados para promover diversas compras. Foram realizadas ainda três buscas e apreensões contra estes e outros investigados. A apuração começou após uma veterinária, moradora da cidade, relatar em BO (Boletim de Ocorrência) que depois de se mudar contratou uma empresa de montadores de móveis. Em alguns momentos eles teriam ficado sozinhos na residência.







Cerca de dez dias depois que os serviços foram finalizados, ela percebeu que aquisições indevidas passaram a ser feitas com os cartões bancários que era titular. “Ela verificou as contas e constatou que foram realizadas 18 compras em diversos estabelecimentos. Ela presumiu, pelas circunstâncias, que os indivíduos que montaram os móveis poderiam ser os suspeitos de subtraírem os objetos”, detalhou o delegado Matheus Prado.

Com acesso a imagens de câmeras de segurança dos comércios onde as compras aconteceram, a polícia chegou até o casal. “São duas pessoas diferentes daquelas que realizaram a montagem dos móveis na residência da vítima. Conseguimos em um dos estabelecimentos notas fiscais emitidas em nome do casal. A mulher, por exemplo, já possui histórico de outros crimes. Em razão disso representamos pela decretação da prisão preventiva do casal e pela expedição de mandados de busca domiciliares nas residências dos montadores”, destacou.





Segundo o delegado, durante depoimento os montadores negaram qualquer envolvimento no esquema. Já o casal alegou que encontrou os cartões de crédito em um apartamento. “Os montadores disseram que sequer conhecem esse casal, que afirmou que não conhece os montadores. O casal falou que encontrou os cartões no armário de um apartamento que fizeram a limpeza a pedido de uma imobiliária, que as senhas estavam junto.”

PRODUTOS APREENDIDOS





Na casa do homem e da mulher os investigadores apreenderam os cartões da vítima e produtos adquiridos ilicitamente, como televisão e narguilé. A moradora ainda relatou o furto de objetos decorativos e 1.800 dólares. A polícia agora apura se os montadores realmente têm ou não relação com o casal e como os cartões foram parar com eles.





