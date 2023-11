Familiares de mortos pela polícia do Paraná promovem protesto em Cambé neste sábado

O Movimento Justiça por Almas – Mães de Luto em Luta, que reúne familiares e amigos de pessoas mortas pela polícia do Paraná, realiza seu protesto mensal neste sábado (11). Desta vez, será em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), em frente à agência do Sicoob no calçadão, a partir das 10h.







O ato homenageia pessoas que foram mortas no mês de novembro de anos anteriores ou que fariam aniversário agora.





Os integrantes do Justiça por Almas vão coletar assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular que obrigue o Paraná a adotar câmeras nos uniformes de policiais, uma das principais reivindicações do movimento.