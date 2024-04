Funcionários são mantidos reféns durante roubo de loja no centro de Londrina

A manhã de segunda-feira (8) foi marcada por momentos de tensão no centro de Londrina. Cerca de 15 funcionários de uma loja de varejo de eletrodomésticos e eletrônicos, na rua Benjamin Constant, perto do Terminal Central, foram feitos reféns por aproximadamente uma hora por dois ladrões.







Os criminosos invadiram o estabelecimento logo que os trabalhadores chegaram, porém, na hora da fuga se depararam com a PM (Polícia Militar), que foi rapidamente para o local ao receber informações da ação. Foi a partir deste momento que criminosos passaram a ameaçar com violência as pessoas, entre homens e mulheres, inclusive, com arma de fogo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade