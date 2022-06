GM atende violação da Lei Maria da Penha e invasão de domicílio em Londrina

No local, a vítima reiterou que sofreu as agressões na presença de seu filho pequeno. O homem acusado recebeu voz de prisão e as partes foram encaminhadas para a delegacia de plantão. A vítima não possuía medida protetiva e foi orientada a solicitar o documento judicial.

Violação de domicílio

Os guardas da Patrulha Maria da Penha foram até o endereço da ocorrência e conseguiram localizar o suspeito no quintal da casa. Após o flagrante, as partes foram encaminhadas para a delegacia de plantão. O homem deve responder pelo crime de violação de domicílio. A vítima foi orientada a respeito da medida protetiva.

Entorpecentes





Ainda na tarde de terça (31), a Guarda Municipal foi acionada por um servidor do Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) para verificar uma sacola suspeita que havia sido deixada no banheiro masculino do prédio público. A equipe foi até o local e conseguiu verificar que tinha quatro porções de maconha com peso total de 95 gramas.





Os guardas recolheram as substâncias ilícitas e as encaminharam para a delegacia de plantão para que fossem tomadas as providências necessárias. A Guarda Municipal pode ser chamada pelo telefone de emergência 153 ou pelo aplicativo 153 cidadão, disponível para qualquer celular.