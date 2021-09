GM prende homem armado nos arredores de escola municipal de Londrina

Durante patrulhamento preventivo pelas imediações da Escola Municipal Áurea Alvim Toffoli, localizada no Conjunto Eucaliptos, por volta das 22h30 da noite da última quarta-feira (8), uma equipe da Guarda Municipal de Londrina recebeu denúncia com informações de que um homem estaria armado, circulando pelo bairro em um veículo. Com as características, a equipe realizou patrulhamento e conseguiu localizar o suspeito nas proximidades.