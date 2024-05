Governo do Paraná autoriza promoção de mais de 2,3 mil policiais civis

O governo do Paraná autorizou a promoção 2.337 agentes da PCPR (Policia Civil do Paraná) em decreto assinado nesta terça-feira (21). A medida beneficia cinco agentes de operações policiais, 2.139 agentes de polícia judiciária e 193 papiloscopistas, que terão aumentos em suas remunerações.





Até o fim de 2024, o impacto orçamentário das promoções deverá totalizar R$ 13,1 milhões, passando para R$ 19,7 milhões ao ano a partir de 2025. Além de ser um reconhecimento aos bons serviços prestados, o governador Ratinho Junior (PSD) defendeu que as promoções integram um pacote que busca dar as melhores condições de trabalho possíveis aos agentes de segurança pública do Paraná para a prevenção e combate à criminalidade.