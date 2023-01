Guarda vidas reanimam homem em parada cardiorrespiratória 25 minutos após afogamento

Um homem de 40 anos, que teve parada cardiorrespiratória após se afogar em Pontal do Paraná, na manhã deste domingo (1º), foi reanimado por guarda vidas e pela equipe do BPMOA (Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas).





Por volta das 7h45, um guarda vidas foi chamado por pessoas que avisavam sobre uma pessoa que havia submergido. Ele foi retirado da água após quinze minutos debaixo d’água, mas estava em parada cardiorrespiratória devido ao afogamento.

Os guarda vidas iniciaram as primeiras manobras de reanimação. Após a chegada do Falcão 8, foram iniciadas manobras avançadas, com intubação, acesso venoso, monitoração e realização de desfibrilacões.





Após aproximadamente 25 minutos de manobras de reanimação, houve melhora do quadro da vítima, que passou a apresentar movimentos respiratórios espontâneos.





Paciente foi aerotransportado aos cuidados do Samu Litoral e, na sequência, encaminhado ao Hospital Regional do Litoral, para cuidados intensivos em ambiente hospitalar.