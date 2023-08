Polícia Militar apreende três máquinas caça-níqueis em Tamarana

A PMPR (Polícia Militar do Paraná) apreendeu, na noite desta terça-feira (29), em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), três máquinas caça-níqueis. Os policiais receberam uma denúncia on-line e foram até o estabelecimento.





No momento da ação, os agentes não encontraram apostadores. As máquinas estavam trancadas e funcionavam junto com três monitores, que também foram apreendidos.

Um homem de 37 anos se apresentou como proprietário do estabelecimento comercial e foi levado pelos policiais até Departamento de Polícia de Tamarana, onde assinou um TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal).





As máquinas apreendidas também foram levadas para o Departamento da PM.