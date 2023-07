Homem com faca invade escola municipal de Maringá e é preso

Um homem portando uma faca foi detido após invadir uma escola municipal de Maringá (Noroeste) no fim da tarde de segunda-feira (24).





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 16h15, no jardim Andrade, quando houve uma denúncia de que um indivíduo de cerca de 50 anos estaria de posse de uma faca no interior de uma escola municipal. Quando os policiais chegaram até o local, o suspeito já estava contido, no chão e aparentemente em surto psicótico, aguardando a chegada da equipe médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Testemunhas relatram que o suspeito teria pulado o muro da instituição e entrado à força, além de estar com uma faca na mão. A segurança da escola informou ter entrado em luta corporal com o homem no intuito de contê-lo até a chegada da polícia e que lhe causou lesão corporal leve.





O suspeito foi encaminhado ao Hospital Universitário para atendimento médico. A PM fez a apreensão da faca e encaminhou para a delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.