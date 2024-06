Homem de 47 anos ameaça ex-namorada adolescente com imagens íntimas e acaba preso em Maringá

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (18), por meio do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes) um homem de 47 anos acusado de portar material de pornografia infantojuvenil. A prisão aconteceu em Maringá, no Noroeste do Paraná.





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é acusado de perseguir a ex-namorada, uma adolescente de 17 anos. Conforme as investigações, a vítima teria reatado o relacionamento com o homem por medo das ameaças de divulgação das imagens pornográficas.

O suspeito, que já respondeu pelo crime de homicídio qualificado, ficou preso em regime fechado por oito anos e, atualmente, cumpria parte da pena em regime aberto.