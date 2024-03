Homem de 50 anos é detido por suspeita de abusar e engravidar enteada de apenas 12

Um homem de 50 anos foi preso preventivamente neta quarta-feira (26) por suspeita de estupro de vulnerável contra a enteada, de 12 anos, em Jacarezinho (Norte). A menina teria engravidado em decorrência dos abusos.





Ele foi detido depois que a vítima procurou a Polícia Civil, acompanhada do pai, para o registro de uma queixa. "Diante do registro do boletim de ocorrência, representamos pelo depoimento especial da vítima e a prisão preventiva do autor. Em oitiva especializada, a adolescente relatou os abusos sexuais, agressões e ameaças que sofria por parte do padrasto”, explica a delegada Caroline Fernandes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.