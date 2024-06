Homem é agredido por quatro pessoas por suposto ato libidinoso na zona norte de Londrina

Um homem de 57 anos foi espancado às margens do Lago Norte, no bairro Milton Gavetti, por volta das 17h30 desta sexta-feira (31), em Londrina. Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido agredido por suposto ato libidinoso, mas, ele nega.





A vítima teria sido agredida por quatro pessoas. Ele foi levado pelo Siate (ServiçoIntegrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) para o HU (Hospital Universitário) com sangramento no ouvido e suspeita de traumatismo próximo ao olho.

De acordo com a tenente Anna Lemos, do 30º BPM (Batalhão da Polícia Militar), a própria vítima teria informado que os agressores teriam justificado as agressões por ele, supostamente, ter exibido as partes íntimas em área pública, o que ele nega ter feito. O homem também teve o celular roubado pelos agressores.





A tenente também disse que não houve denúncia do suposto assédio, assim como não houve representação verbal no local de socorro.





(Atualizado às 19h55)