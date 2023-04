Homem é detido com ferramentas de R$ 9,7 mil 'achadas no lixo' em Londrina

Alertados por uma equipe de segurança privada, policiais militares que faziam patrulhamento no Centro de Londrina abordaram um homem na Rua Minas Gerais, por volta de 1h30 deste domingo (23). Ele estava com um cortador de piso a disco, no valor de mercado de R$ 9 mil, e uma esmerilhadeira angular, no valor de mercado de R$ 700.







O homem disse a equipe que havia encontrado as ferramentas no lixo e que iria devolver. Porém, não soube informar o local. Diante disso, ele foi encaminhado para a Polícia Civil para as devidas providências.