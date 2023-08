Homem é detido nos Campos Gerais suspeito de estuprar sobrinhas mais de cem vezes

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 42 anos, por estupro de vulnerável contra as sobrinhas. A captura aconteceu na manhã desta sexta-feira (18), em Jaguariaíva (Campos Gerais). Estima-se que o indivíduo tenha cometido o crime mais de 100 vezes.





De acordo com as investigações, o crime iniciou em 2014, na época dos fatos as vítimas tinham 6 anos. Nas ocasiões, ele acariciava os órgãos genitais, além de deitar sem roupa ao lado de uma das meninas.

“A PCPR atua constantemente no combate à violência e abuso sexual infantil. Ações como essa são importantes para demonstramos que estamos caminhando para o progresso, para o futuro, que os suspeitos serão punidos pelos crimes cometidos”, afirma o delegado Lucas Maia.





A captura aconteceu durante uma operação. Na ação, ainda foram presas duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas e apreendidas 50 pedras de crack, nove buchas de cocaína, duas gramas de maconha, cinco celulares e R$ 433.





A operação contou com o apoio de cães policiais.