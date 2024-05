Homem é detido por receptação de chocolates, refrigerante e isqueiros em Apucarana

Um homem foi detido por receptação de chocolates, refrigerantes e isqueiros furtados de um supermercadno centro de Apucarana, na madrugada desta quinta-feira (23). O suspeito de furtar os produtos fugiu da abordagem policial.





Após o furto ao estabelecimento, um agente de segurança privada apresentou imagens da ação criminosa e, com o conhecimento dos trajes do suspeito, iniciara o patrulhamento, até que encontraram dois homens em um barracão abandonado, utilizado por pessoas em situação de rua.

No momento da abordagem, o suspeito com as características das câmeras de segurança fugiu. O outro teria dito aos policiais que, apesar de não ter participado do furto, estava com os produtos e que pretendia vendê-los em um local conhecido pelo tráfico de drogas.





O suspeito foi detido por receptação e encaminhado para a Polícia Civil. Foram recuperados 30 chocolates da marca 5 Star, dez barras de chocolate Shot, duas caixas de bombom Lacta, um refrigerante de dois litros e onze isqueiros Bic.