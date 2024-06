Homem é esfaqueado no braço e no pescoço após se envolver em briga em Arapongas

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado no braço e no pescoço no Jardim Tereza Bononi, em Arapongas, na madruga deste sábado (8).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local e encontrou a vítima, que relatou ter sido agredido após se envolver em uma briga com um homem em uma lanchonete nas proximidades. O agredido contou, ainda, que não conhece o suspeito.

O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada, posteriormente, para o Honpar (Hospital Norte do Paraná) para fazer exames.