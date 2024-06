Polícia Rodoviária Federal apreende quase 1,5 tonelada de maconha no Noroeste do Paraná

Torcedores que atacaram Vinicius Jr. com cantos racistas são condenados a 8 meses de prisão

A Justiça da Espanha condenou a oito meses de prisão três torcedores do Valência acusados de proferirem insultos racistas contra o brasileiro Vinicius Jr, durante partida do campeonato espanhol, em maio do ano passado.