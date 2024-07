Motociclista morre após colidir com carreta estacionada na marginal da PR-444 em Arapongas

Um motociclista morreu na manhã desta sexta-feira (19), após colidir contra uma carreta estacionada na rua Ariramba da Copa, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O acidente foi registrado por volta das 6h, no Km 5 da marginal da PR-444, em frente à empresa Poliman Móveis.

De acordo com informações da 7ª CIPM da PMPR (Polícia Militar do Paraná), socorristas do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados no início da manhã desta sexta-feira para atender um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma carreta. Segundo as equipes, houve uma colisão de Honda Biz contra uma carreta Volvo/FH 440 4X2T, que estava estacionada na via. A equipe médica do Samu constatou o óbito do motociclista ainda no local.





O condutor da carreta estava dormindo no momento da colisão e não se feriu. O motorista relatou à polícia que estacionou seu veículo por volta das 22h na noite de quinta-feira (18) e acabou dormindo. Na manhã desta sexta, foi acordado com a notícia de que uma moto teria colidido com seu veículo.





A Polícia Civil e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para os procedimentos cabíveis. A motocicleta envolvida no acidente, por não estar devidamente licenciada, foi recolhida pelo guincho e foi lavrado o auto de infração pertinente.





