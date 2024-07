Londrina: Motociclista foi morto no Alphaville por condenar criminalidade, diz polícia

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (19), três mandados de busca e apreensão contra dois homens que estariam envolvidos no assassinato de Samuel Barbosa da Silva, de 29 anos. O rapaz pilotava uma moto quando foi morto, no começo deste mês, no Alphaville, área nobre da zona sul de Londrina. O garupa que estava com ele foi baleado, porém, sobreviveu. De acordo com o delegado de Homicídios, João Reis, o crime foi motivado por motivo fútil.







Instantes antes de ser executada, a vítima e o amigo consumiram bebida alcoólica com outras pessoas em um posto de combustíveis na rodovia Mábio Gonçalves Palhano. “Neste posto, em determinado momento, ele (Samuel) falou para esse pessoal que jamais se envolveu com algum tipo de crime porque teria vergonha de fazer algo que deixasse a mãe envergonhada. Esse foi o motivo que causou a morte do Samuel e a e a tentativa contra a vítima que sobreviveu”, detalhou.

Samuel não conhecia os assassinos antes do dia do crime e o primeiro contato havia sido num bar na avenida Higienópolis. “(O Samuel) saiu do trabalho, num shopping na zona leste, e foi até esse bar, onde encontrou o grupo de pessoas e perguntou para eles onde seria a ‘saideira’ (última bebida). Foi indicado por esse grupo que poderiam ir até o posto de combustíveis”, destacou. O rapaz trabalhava em um restaurante.





A investigação ainda descobriu que o motociclista e o amigo foram perseguidos por um homem numa moto, que estava com eles no posto. “Nas diligências vimos que a arma usada foi recolhida de uma BMW, depois ele pega o capacete em um Honda Civic e vai (de moto) atrás das vítimas, que tentaram se refugiar, entraram na contramão para pedir socorro num condomínio, mas, infelizmente, o Samuel caiu no chão e foi a óbito e a outra vítima saiu correndo”, relatou.