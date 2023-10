Homem é preso em flagrante por armazenamento de pornografia infantojuvenil em Maringá

Equipe da PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem, de 34 anos, por armazenamento de pornografia infantojuvenil. A captura foi realizada nesta terça-feira (3), em Maringá, na região Noroeste do Estado.





Os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão em desfavor do suspeito. Na ação, foi apreendido o celular do homem com conteúdos de cunho pornográfico, resultando na prisão em flagrante.

Publicidade

Publicidade





A delegada da PCPR Karen Friedrich explica que as investigações foram iniciadas após uma denúncia informando que o indivíduo estaria perseguindo e assediando uma adolescente, de 15.





“Ele estava tentando manter um relacionamento amoroso com a vítima, que é amiga das filhas dele que também são adolescentes. Ele está respondendo por armazenamento de pornografia infantil e também segue em trâmite o inquérito policial que apura os crimes de importunação sexual e perseguição”, afirma a delegada.

Publicidade





O indivíduo já possui passagens policiais pelos crimes de roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.





DENÚNCIAS

Publicidade





Aquele que tomar conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.





Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.