Homem é preso por estuprar criança de seis anos em Cornélio Procópio

Após a denúncia feita pela família da criança, a equipe policial empreendeu diligências e representou pela prisão preventiva do autor.

Homem é preso por agredir esposa com uma cinta em Londrina

Estavam no pátio

Estavam no pátio

Adolescente de 17 anos é assassinado a tiros na casa do pai em Apucarana

Técnica de enfermagem é condenada por tentar matar 11 recém-nascidos no RS

"A vítima estava brincando em uma construção nas proximidades de sua residência. No local, o homem a beijou na boca", explica a delegada da Polícia Civil Thais Orlandini.

Segundo as investigações, o crime foi praticado contra uma criança de seis anos, no dia 6 de julho deste ano.

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (11), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná, um homem de 31 anos acusado pelo crime de estupro de vulnerável.





DENÚNCIAS





A Polícia Civil solicita a colaboração da população no combate à violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.





Se o crime estiver acontecendo naquele momento, a Polícia Miltar deve ser acionada pelo telefone 190.