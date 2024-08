Homem é preso por furtar um par de chinelos em loja na rua Sergipe

Um homem foi preso após ser acusado de furtar um par de chinelos em uma loja da rua Sergipe, na área central de Londrina. A prisão aconteceu na mesma via, na manhã desta quarta-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após receber uma denúncia de que um suspeito havia furtado um produto em um comércio. Os agentes foram até a loja, assistiram as imagens gravadas pelas câmeras de segurança e conseguiram identificar as características do suspeito.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Nas imagens, foi possível ver que o homem entrou na loja e distraiu as vendedores. Nesse momento, se aproveitou e tirou o chinelo que calçava, pegando outro que estava no mostruário. O suspeito saiu sem pagar pela mercadoria.





Depois de assistir às filmagens, os policiais saíram para procurar o homem, que foi localizado minutos depois do crime, também na rua Sergipe. O suspeito foi abordado junto com uma mulher, que não tinha nada de ilícito consigo.





O homem, porém, ainda estava usando os chinelos que havia furtado na loja e, por isso, foi preso e encaminhado à Delegacia.