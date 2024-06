Homem em atitude suspeita tenta fugir de policiais e morre em confronto em Sarandi

Gaeco afasta três servidores investigados por crimes em Ciretran no Noroeste do Paraná

O Núcleo de Maringá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Paraná, deflagrou na manhã desta terça-feira (11), a Operação Money Poup, com o cumprimento de 37 mandados de busca e apreensão.