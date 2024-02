Homem extrapola quatro vezes o limite de embriaguez e é preso na região sudoeste do PR

Um homem de 41 anos foi preso após extrapolar quatro vezes o limite permitido de embriaguez, no último sábado (17), no município de Quedas do Iguaçu, sudoeste do Paraná.







A equipe da PM (Polícia Militar) notou, em fiscalização na PR-473, que o condutor de um veículo Corsa apresentava sinais de embriaguez. Ao fazerem o teste etilométrico no homem, os agentes anotaram o resultado de 1,23 mg/l.

Publicidade

Publicidade





O Artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê que conduzir veículo com a capacidade alterada em razão da influência de álcool gera multa, suspensão do direito de dirigir e prisão por até três anos, caso seja aferido valor igual ou superior a 0,3 mg/l.





Portanto, o condutor, por ultrapassar quatro vezes o valor do limite permitido, foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da região.





LEIA TAMBÉM: