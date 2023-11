Homem furta residência na zona rural, deixa objetos em ponto de ônibus e foge da polícia

Policiais da Patrulha Rural, do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), foram acionados via Copom (Centro de Operações Policiais Militares) por conta de uma denúncia de furto em uma residência no KM 7 da Estrada Coroados, na zona rural de Londrina.





Segundo as informações recebidas, o suspeito de ter praticado o crime ainda estava na região.

Já no local, os policiais militares conversaram com o homem que denunciou o crime, que informou que estava trabalhando quando seu pai entrou em contato e disse que sua casa havia sido furtada.





O homem, após chegar na residência, foi avisado por meio de um grupo de WhatsApp com moradores da região que o suspeito de ter furtado a casa estava portando os objetos em um ponto de ônibus próximo. A vítima, então, foi até o ponto de ônibus e o suspeito, ao vê-lo, deixou os objetos e correu em direção à mata.





Após conferir os objetos deixados em uma bolsa no ponto de ônibus, o homem os reconheceu. Além dos itens, foram localizados uma carteira, um celular e cerca de R$ 864 em dinheiro, que seriam do autor do crime.





Os objetos e a vítima foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Londrina.