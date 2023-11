Polícia Militar apreende mais de 260 mil maços de cigarro na PR-323, em Londrina

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreendeu, nesta terça-feira (21), 263.710 maços de cigarros contrabandeados, além de 226 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na PR-323, em frente do PRv (Posto Rodoviário) de Londrina, no Norte do Paraná.





De acordo com informações fornecidas pelo Batalhão Rodoviário, os agentes pararam uma van para realizar uma fiscalização de rotina.

Contudo, durante o processo, os policiais encontraram uma grande quantidade de maconha dividida em tabletes, que estavam escondidos em caixas de papelão envoltas em plástico bolha. Além disso, a Polícia Rodoviária encontrou as caixas de cigarro estrangeiro contrabandeadas do Paraguai.





Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, mesmo alegando que não sabia sobre o conteúdo da carga da van.





Tanto o motorista do veículo quanto a droga e os cigarros foram encaminhados para a PF (Polícia Federal) de Londrina.