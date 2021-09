Homem morre após fuga, perseguição e confronto com PM em Ibiporã

Um homem de 37 anos morreu depois de entrar em confronto com policiais militares na noite de sexta-feira (10) na PR-862, contorno Norte de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 19h20, houve denúncias de que haveria uma negociação de drogas na cidade. Houve a tentativa de abordagem de um veículo com as características repassadas, cujo motorista não obedeceu a ordem de parada. Depois de um breve acompanhamento, houve confronto com a equipe, que resultou no óbito do condutor. A identidade dele não foi divulgada, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Continua depois da publicidade





Na ocorrência, a PM apreendeu R$14.700,00 em dinheiro, um revólver cal. 38 e munições.