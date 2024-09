Homem morre atropelado em rodovia no Noroeste do Paraná

Na noite deste sábado (21), por volta das 20h, um homem de 46 anos foi atropelado e morreu no km 143 da BR-376, em Castelo Branco (Noroeste). O acidente ocorreu quando a vítima atravessava a rodovia em um trecho sem faixa de pedestres e sem iluminação, sendo atingida por uma caminhonete S10, com placas de Londrina, que seguia no sentido Maringá-Paranavaí.





De acordo com as autoridades, o pedestre morreu no local devido à gravidade dos ferimentos causados pelo impacto. O condutor do veículo, um homem de 37 anos, não sofreu lesões e foi submetido ao teste de alcoolemia, que não indicou presença de álcool no sangue.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e irá elaborar o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito, que será encaminhado às partes envolvidas e às autoridades competentes.