Homem morre em confronto com a PM na zona norte de Londrina

Na tarde desta terça-feira (28), policiais militares entraram em confronto com dois rapazes no Residencial Vista Bela, zona norte de Londrina. Um deles estava com um revólver calibre 38 e teria tentado atirar na PM, que revidou.

Apesar da chegada dos socorristas do Siate, o criminoso morreu no local. Antes de ser baleado, ele se escondeu em uma casa. A dupla estava em uma moto roubada. O segundo suspeito acabou sendo preso em flagrante.

A arma foi apreendida e o jovem detido foi levado para a delegacia.