Homem morre preso às ferragens após bater de frente contra caminhão em Loanda

Um homem de 59 anos morreu em um acidente no km 50 da PR 182, em Loanda, na manhã desta quinta-feira. Segundo relatório da Polícia Rodoviária Estadual, um veículo Gol com placas de Diamante do Norte seguia de Loanda para o entroncamento com a BR 376 quando colidiu contra um caminhão Mercedes-Benz, com placas de Santa Fé, que vinha no sentido contrário.

O motorista do Gol morreu na hora. O impacto foi tão forte que o Gol ficou completamente destruído e seu motorista, preso nas ferragens. Foi necessário acionar a Defesa Civil de Loanda para retirá-lo do veículo.

O condutor do caminhão saiu ileso.