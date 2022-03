Homem suspeito de assalto morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem suspeito de praticar um assalto em um estabelecimento da Avenida Waldemar Spranger morreu em confronto com a Polícia Militar no fim da tarde desta sexta-feira (4).

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito teria entrado no estabelecimento, localizado na mesma via, e, portando um revólver, dado voz de assalto. Ele fugiu do local em uma motocicleta, levando um relógio da marca Tag Heuer e uma pulseira de ouro.

Mais tarde, a PM tentou abordar o suspeito no viaduto da Avenida Dez de Dezembro, mas ele não atendeu, iniciando um confronto com a equipe. Ele foi alvejado e o socorro foi acionado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos.





A PM apreendeu o revólver e os pertences da pessoa assaltada, recuperados.