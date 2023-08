Instagram da Polícia Civil do Paraná é hackeado e criminosos tentam aplicar golpes

A conta do Instagram do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) da Polícia Civil foi hackeada por criminosos na segunda-feira (7). Por meio do “Urubu do Pix”, os invasores tentaram aplicar golpes nos seguidores da página. Em nota, a assessoria de comunicação da corporação disse que a situação foi pontual e que obviamente não solicita dinheiro ou dados pessoais através das redes sociais.







Procurada pela FOLHA, a Polícia Civil informou que “a situação foi pontual e restrita ao perfil administrado por servidores do GOA” e que “instaurou inquérito policial para apurar os fatos”. A assessoria não disse se alguma pessoa foi vítima dos golpistas e quando tempo a conta ficou em posse dos criminosos.





A FOLHA DE LONDRINA ouviu um especialista em direito cibernético. Confira: