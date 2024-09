Jovem é preso por embriaguez ao volante, direção perigosa e porte de drogas em Goioerê

Na noite desta sexta-feira (27), um jovem de 23 anos foi preso na PR-180, em Goioerê (Noroeste) do Paraná, após uma série de infrações que envolveram direção perigosa, embriaguez ao volante e porte de drogas.





O incidente começou por volta das 21h30, quando o motorista de um VW/Gol com placas de Moreira Sales ignorou a sinalização e cones de segurança durante o atendimento de um acidente na PR-468, também em Moreira Sales, e fugiu em alta velocidade em direção à PR-180, colocando em risco outros motoristas.







Diante da atitude imprudente, a equipe policial iniciou um acompanhamento tático, observando que o condutor realizava diversas manobras perigosas e ultrapassagens em faixa contínua. Com o apoio da PM (Polícia Militar) de Goioerê, um cerco foi montado, resultando na interceptação do veículo em frente ao Posto Policial Rodoviário de Goioerê.





O motorista apresentava sinais de embriaguez, como odor forte de álcool, comportamento agitado e dificuldades na fala e coordenação. Além disso, ele exalava odor de maconha e se recusou a colaborar com a abordagem, desacatando os policiais com insultos.

Durante a revista no veículo, foram encontrados 8,5 gramas do entorpecente, pequenos invólucros de cocaína, papéis de seda e um dichavador, utilizado para triturar a droga. O teste do bafômetro acusou 0,75 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, confirmando a embriaguez.





Diante dos crimes de direção perigosa, embriaguez ao volante, posse de drogas e desacato, o jovem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Goioerê. O veículo foi removido para o pátio do Posto Policial Rodoviário local, onde permanecerá à disposição da Justiça.