A PM (Polícia Militar) apreendeu, por volta das 14h desta segunda-feira (8), quatro máquinas de jogos de azar, sendo três caça-níqueis e uma do jogo do bicho, na região central de Londrina.

Foram apreendidos também 75 bobinas de papel para impressão do jogo e R$ 130 em dinheiro. A funcionária do local foi encaminhada com os objetos para o cartório PM para ser lavrado o Termo Circunstanciado.