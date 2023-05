Motocicleta com R$ 107 mil em multas e débitos é apreendida em Londrina

Uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pelo distrito rural da Warta, região norte de Londrina, por volta das 21h30 de domingo (28), quando flagrou um motociclista em atitude suspeita trafegando pelas ruas. O homem foi abordado e, após a verificação no sistema, os guardas constataram várias pendências na documentação e diversas multas.





A equipe identificou, ainda, que o veículo foi emplacado no estado de São Paulo e que havia R$ 107.287,72 em débitos referentes ao não pagamento de 256 multas de trânsito de diversas naturezas, das quais 167 foram emitidas no âmbito do município de Londrina, totalizando R$ 39.292,31. Os débitos relacionados ao não pagamento das taxas de licenciamento dos últimos cinco anos somaram R$ 945,06. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.