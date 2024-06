Motorista fecha carro, causa acidente e foge sem prestar socorro em Cambé

Trecho da PR-445 será liberado entre Tamarana e Mauá da Serra nesta quarta

A PR-445 terá o tráfego liberado no trecho duplicado do km 0 ao km 14, entre Mauá da Serra, no Vale do Ivaí, e Tamarana, na região Norte, a partir das 16h desta quarta-feira (19). A rodovia estava fechada devido a uma obra de duplicação.