Um homem de 52 anos ficou gravemente ferido após capotar na PR-151, por volta das 22h de domingo (7), no município de Ribeirão Claro (Norte Pioneiro).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária), o veículo Celta seguia em direção a Carlópolis. O motorista - único envolvido no acidente - foi enviado para o Pronto Socorro de Ribeirão Claro.