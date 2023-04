Motorista morre ao bater em mureta de rodovia em Ortigueira durante a madrugada

O motorista de um Peugeot Escapade morreu ao colidir com a mureta divisória da pista no KM 339 da BR 376, na madrugada desta segunda-feira (24). O trecho em que houve o acidente fica no município de Ortigueira.





A PRF (Policia Rodoviária Federal) não informou se havia mais passageiros no veículo. Os motivos da colisão serão investigados.





LEIA TAMBÉM