Motorista morre em acidente envolvendo três caminhões em Ortigueira

Na madrugada desta quinta-feira (21), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu um grave acidente envolvendo três veículos de carga na BR-376, próximo ao km 360, em Ortigueira. Segundo relatos preliminares, um dos caminhões teria invadido a pista contrária, ocasionando uma colisão lateral com outro veículo de grande porte. Um terceiro caminhão acabou se envolvendo na sequência.





O condutor da Scania/R440 ficou preso entre as ferragens, vindo a óbito no local. O acidente ainda resultou no derramamento de carga sobre a pista, entretanto, apesar do ocorrido, não foi necessária a interdição total do fluxo de veículos.





As equipes da PRF atuaram na orientação do trânsito. Agentes da Polícia Civil e Científica de Telêmaco Borba estiveram presentes no local para dar andamento à investigação.