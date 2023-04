Motorista sem cinto de segurança morre em acidente em Ortigueira

Um homem de 35 anos morreu ao sofrer um grave acidente no km 334 da BR 376, em Ortigueira, no fim da tarde deste domingo (9). Ele não usava cinto de segurança no momento do ocorrido.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima conduzia um Fiat Siena com placas de Curitiba quando, após uma curva, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, subiu num barranco e capotou.





Sem o cinto de segurança, o motorista sofreu vários ferimentos e morreu no local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e confirmou o óbito.