Mulher é agredida com barra de ferro e tem rosto desfigurado e traumatismo craniano grave em Apucarana

Uma mulher foi agredida por uma barra de ferro e teve ferimentos gravíssimos na Praça Rui Barbosa, na região central de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite deste sábado (31).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi até o local após ser acionada por populares que relataram a agressão. As testemunhas contaram que a mulher teria sido agredida enquanto andava nas proximidades da praça e que estaria desorientada e ensanguentada.

No local, os agentes encontraram a vítima, que estava com o rosto desfigurado e apresentava diversos hematomas, além de um corte profundo na cabeça, que tinha um sangramento intenso.





Mesmo desorientada, a mulher conseguiu contar aos policiais quem a teria agredido e, de imediato, a equipe acionou o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para socorrê-la. Na sequência, os médicos responsável encaminharam a vítima para o Hospital da Providência.

Enquanto a mulher era levada até a instituição de saúde, os agentes começaram um patrulhamento pela região para encontrar a suspeita de ter agredido a vítima. A acusada foi encontrada nas proximidades e recebeu voz de prisão.





Na Delegacia, a suspeita confessou ter agredido a vítima com uma barra de ferro após uma discussão. A acusada disse, ainda, que chutou o rosto da mulher.





Em contato com o médico plantonista responsável pelo atendimento da vítima no Hospital da Providência, os policiais descobriram que a mulher estava com lesões gravíssimas, além de estar desacordada e com um traumatismo craniano.