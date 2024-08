No Paraná, Polícia Civil prende 46 foragidos por crimes contra crianças e adolescentes em julho

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu 46 pessoas que estavam foragidas por crimes contra crianças e adolescentes ocorridos em todo o Paraná. As capturas aconteceram durante todo o mês de julho. As somas dos capturados totalizam 400 anos de pena.





As ordens judiciais foram cumpridas em mais de 17 municípios do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Alagoas. A atuação é fruto de uma força-tarefa com objetivo de tirar de circulação os indivíduos que estavam foragidos da justiça por estupro de vulnerável.



“Neste mês de julho fizemos um trabalho intenso no cumprimento de mandados contra homens que estupram menores de 14 anos. Prendemos 46 homens, com penas somadas de 400 anos, então estamos combatendo e não admitindo os estupros contra as crianças e adolescentes”, conta a delegada chefe da Divisão de Polícia Especializada da PCPR, Luciana de Novaes.





A PCPR atua diariamente na proteção e acolhimento de crianças e adolescentes através do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes). O núcleo atua desde 2014 e é responsável por investigar crimes de violência psicológica, física e sexual.





